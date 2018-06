Les stars se mobilisent pour la mort d'un jeune innocent !

La mort de Junior ne les a pas laissées indifférentes...

Le 20 juin, un jeune garçon de 15 ans nommé Junior s’est fait tuer par un gang devant une épicerie dans le Bronx. Confondu avec un autre homme, Junior a perdu la vie de façon horrible et ça n’a pas échappé aux stars.

En effet, Jennifer Lopez et Cardi B (originaires du Bronx) ou encore Rihanna n’hésitent pas à montrer leur soutien à Junior et à sa famille sur les réseaux sociaux, en alertant leurs fans pour que la justice soit rendue.

Cardi B, très touchée et énervée, a fait donation de 8 000 dollars sur une fondation et a parlé de cette mort tragique sur son compte Instagram. Aujourd’hui, la page a obtenu plus de 150 000 dollars. Cardi a ensuite rédigé un texte s’adressant à la mère de Junior où elle lui assure que la justice sera rendue.

La mère du pauvre garçon a récemment fait une vidéo où elle remercie Cardi B pour son engagement...