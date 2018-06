Le nouvel album de MRC ''Zéro Code'' est enfin disponible !

Un projet éclectique et efficace.

Présent dans le rap français depuis 2016 et son hit « Paix Sans Guerre », MRC a su traverser ces deux dernières années avec brio, en montrant qu’il n’était pas un effet de buzz.

Cette progression se retranscrit dans son album « Zéro Code » disponible depuis aujourd’hui, qui est composé de 17 titres, dans lesquels l’artiste originaire de Strabsourg montre l’intégralité de ses facettes artistiques. En effet, MRC a proposé des morceaux plus introspectifs mais également d’autres plus calibrés pour les clubs.

Cette polyvalence est également visible dans ses choix de featuring, passant d’un morceau avec YL, fait pour le quartier, à une collaboration avec Naza, où MRC s’est adapté à l’univers de l’artiste Bomayé Muzik. Ces deux morceaux s’enchaînent dans l’album, montrant que le rappeur d’origine Turque a pris le temps et réfléchi à tous les paramètres de son album, afin de délivrer un projet abouti.

Côté productions, celles-ci sont assez minimalistes dans l’ensemble, permettant de mettre en avant le style de MRC, planant sur certains titres et plus conventionnel sur d’autres, tout en conservant son ADN artistique le définissant si bien.

Ce second projet de la carrière de MRC devrait lui permettre d’avoir une carte de visite exhaustive, sur laquelle l’ensemble de son panel artistique est mis en avant, et qui pourra lui permettre d’enchaîner sur des projets de bien plus grande envergure !

https://open.spotify.com/album/7AwB0nAALWcaw8WUdYScMn