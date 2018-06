Madonna réagit au clip des Migos !

Une photo fait polémique...

Il y a deux jours, les Migos dévoilaient leur nouveau clip : "Narcos". Très esthétique et extrait de leur album "Culture II" qui a connu un énorme succès, le clip crée déjà polémique sur les réseaux sociaux.

C’est en effet une photo postée sur le compte de Quavo qui ressort. Aux côtés d’Offset et de Takeoff, le rappeur se tient devant la maison de la star Madonna à Miami. Surprise à la vision de ce cliché, la chanteuse n’a pas manqué de le faire remarquer en commentaire.

"That’s my house in Miami! What are you doing there??" , ce qui signifie "C’est la maison à Miami ! Qu’est-ce que vous faites là ?"

Selon les rumeurs, le groupe n’avait pas les autorisations pour filmer devant la villa…

Savaient-ils que c’était la maison de Madonna ? Ont-ils agi en connaissance de cause ?

Une affaire à suivre…