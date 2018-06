Drake met fin à certaines rumeurs !

Une annonce de taille...

Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations, Drake s’est enfin décidé a révélé la vérité : il est bel est bien papa. Si Pusha T en parlait dans son morceau sanglant, "The Story of Adidon", il semblerait qu’il ne se soit pas trompé sur tout la ligne.

Alors que son album "Scorpion" est sorti officiellement aujourd’hui, on se rend compte que le rappeur fait allusion à sa paternité dans plusieurs de ses morceaux.

Si tout le monde parlait de l’enfant Sophie Brussaux, l’artiste aussi y fait référence, sans pour autant confirmer qu’elle en est la mère concrètement. Pour autant, tout porte à croire que c’est bien le cas.

Dans "March 14", Drake déclare :

"Elle n'est pas mon amante comme Billie Jean mais le gosse m'appartient. Nous nous sommes rencontrés que deux fois. J'avais l'habitude de défier mes parents sur chaque album. Maintenant, je suis gêné de leur dire que je me suis retrouvé en tant que co-parent"

Puis dans "Emotionless" :

"Je ne cachais pas mon enfant du monde, je cachais le monde à mon enfant."

Le 11 octobre dernier, le petit Drake voyait donc le jour, et ce dernier semble, après confirmation de test ADN, l’assumer aux yeux de tous aujourd’hui…