Michael Jackson dans le nouvel album de Drake !

Le canadien nous étonne tous...

L’album tant attendu de Drake est (enfin) disponible et il nous réserve des surprises de qualité... En effet, sur la tracklist de "Scorpion", on peut trouver des morceaux en featuring avec Jay Z, Ty Dolla $ign ou encore un single avec Michael Jackson !

Dans "Don’t Matter To Me", on entend les deux artistes : Drake rappe les couplets et Jackson chante le refrain.

Ce morceau pourrait bien trouver sa place aux côtés de "God’s Plan", "Nice For What" et "I’m Upset" ...

On ne sait pas si le canadien a rencontré MJ auparavant mais on sait que Jackson a été une grande influence pour lui. Drake a donc la chance d’avoir un single avec un artiste qu’il admire.

En tous cas, il ne s’est pas encore exprimé sur cette révélation, mais aucun doute sur son état d’esprit actuel. D’ailleurs, en 2017 ; il déclarait : "Je veux devenir comme Michael Jackson".

On vous laisse découvrir l'album par ici !