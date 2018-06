PNL a écrasé un record en streaming détenu par Damso !

Cela n'aura tenu qu'une semaine.

Vendredi dernier marquait le retour de PNL, après quasiment un an d'absence de la part du duo des Tarterêts, et il semblerait que ce retour ait déchaîné les foules, les compteurs YouTube, mais également les plateformes de streaming.

Une semaine auparavant, le rap francophone s'était fait remarquer grâce à Damso, et la sortie de son album "Lithopédion", dont l'extrait "Smog" avait battu des records de streaming puisqu'il était devenu le morceau le plus streamé, en France, en l'espace de 24heures, montrant à la fois l'attente autour de l'artiste Belge et son succès commercial. Précisons qu'une semaine, après sa sortie le dernier album de Damso s'est écoulé à plus de 60 000 exemplaires.

Toutefois, ce record de streaming sur 24 heures aura été de courte durée puisque PNL l'a battu grâce à leur nouveau morceau "A l'Ammoniaque" qui est le premier extrait de leur prochain album. En parallèle, le groupe du 91 a également fait de ce visuel le 11ème plus regardé, en 24 heures, sur YouTube, et surtout à l'échelle internationale.

En restant discret, PNL réussit à battre des records nationaux et internationaux, prouvant qu'il y a une attente et une hype considérable autour d'eux. Précisons que le duo des Tarterêts bat à chaque fois ses propres records, il sera donc intéressant de voir la réception du second extrait, afin de constater s'il s'agissait d'un effet de buzz ou si PNL est en train de rentrer dans la légende, de façon définitive.