Damso est en pleine réflexion sur sa carrière

Un comeback sera sans doute difficile...

Durant une interview pour le magazine belge "Moustique", Damso a fait part de ses choix pour sa carrière. En effet, la naissance de son fils l’a fait réfléchir à sa vie et à son futur.

Il déclare avoir trouvé un nouveau bonheur avec sa famille. Pour lui, la musique n’est pas comparable à son fils !

Dems pense avoir "découvert la musique sous pas mal de formes" et il voudrait découvrir le bonheur de la même façon. Pour lui, l’état de sa carrière est une "course sans fin" qui n’a plus de sens...

Mais c’est dans l’ultime morceau de l’album "Lithopédion", que Damso avoue qu’il ne connait pas la suite de sa carrière.

"Si j'ai un album en tête je reviens. Si je n'ai pas d'album, je ne reviens pas", Damso durant l'interview pour "Moustique". De quoi rassurer les fans...