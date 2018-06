Kanye West vend son appartement de New-York pour une grosse somme de dollars!

La puissance.

Kanye West avait récemment annoncé que cinq nouveaux projets étaient d'ores et déjà prêts, dont deux ont déjà été révélés, à savoir "YE" et "Kids See Ghost" en collaboration avec Kid Cudi. Dans une période de productivité intense, Yeezy ne perd pas le nord, et continue de faire fructifier son compte en banque.

En effet, TMZ rapporte que Kanye West a vendu son luxueux appartement de New-York pour la modique somme de trois millions de dollars. Yeezy a décidé de ne pas se tracasser et de vendre le bien à son voisin, qui souhaitait agrandir son appartement, tout simplement.

Précisons que cet appartement avait été acheté en 2004 par Yeezy, soit au début de sa carrière, et imméditament le rappeur américain avait décidé d'y installer un studio afin de pouvoir faire de la musique, quand bon lui semblait.

Toutefois, toujours d'après TMZ, Kanye West habitait très peu dans cet appartement, préférant loger dans sa ville à Los Angeles, avec sa famille. Initialement, Kanye avait acheté l'appartement New-Yorkais pour environ 3 millions de dollars, ainsi il ne réalise pas vraiment de plus value, il se débarrasse simplement d'un logement secondaire. Disons que Kanye West n'a pas les problèmes de personnes lambda, au vu des centaines de millions sur son compte.