Quand les Etats-Unis parlent de Damso !

Le rappeur Belge réussit à dépasser les frontières.

Le 15 Juin sortait le troisième album de la carrière de Damso, à savoir "Lithopédion", qui a rencontré un franc succès puisqu'il s'est écoulé à plus de 60 000 exemplaires, en première semaine, tout en réalisant des scores impressionnants sur les plateformes de streaming. Preuve en est avec le morceau "Smog" qui a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire de Spotify, en France.

Toutefois il semblerait que l'artiste Belge ait dépassé les frontières de la France et de la Belgique puisque le média américain réputé HotNewHipHop, qui traite l'ensemble de l'actualité diverse et variée du Rap US, a rédigé un article sur Damso, et le carton qu'il était en train de réaliser et plus particulièrement sur les plateformes de streaming.

HotNewHipHop loue le fait que c'est très compliqué pour un artiste, n'étant pas américain, de s'imposer à l'international en termes de chiffres et surtout sur les top internationaux des différentes plateformes de streaming. En parallèle, HNHH met en avant la qualité de l'album, et n'hésite pas à parler du titre choc "Julien", qui traite le sulfureux sujet de la pédophilie.

HNWW termine l'article en disant que ce disque peut être accessible à un large public et que l'enchaînement des titres glisse parfaitement. Quant à Damso, dans l'immédiat, il faut désormais attendre les chiffres de sa seconde semaine d'exploitation, qui montreront si l'artiste Belge réussit à obtenir le disque de platine en l'espace de deux semaines.

https://www.hotnewhiphop.com/the-belgian-rapper-who-beat-all-your-faves-in-streaming-last-week-news.53689.html