Quand l'ex-compagne de XXXTentacion lui rend une dernière fois hommage !

A jamais.

Ceux qui suivent la carrière de XXXTentacion de près connaissent forcément son ex petite-amie, Geneva, notamment à cause des différentes accusations qu’elle a portées à l’encontre du rappeur américain.

En effet, Geneva avait accusé XXXTentacion de l’avoir battu et de l’avoir frappé avec des objets divers et variés, exerçant une pression mentale sur elle, qui selon ses dires devenait insoutenable. Une procédure judiciaire était en cours et X risquait une lourde peine de prison, mais il semblerait que la mort change une relation et les réactions de certaines personnes.

Suite au décès dramatique de X, Geneva semble avoir changé sa perception de son ex petit ami puisqu’elle a décidé d’immortaliser XXXTentacion sur sa peau, avec un tatouage, en se tatouant en anglais « Tu n’es pas seul, sincèrement, X ».

Ainsi, Geneva a posté cette image sur Instagram, mais cela n’a pas plu à tout le monde visiblement puisque l’ami de X, Ski Mask The Slump God s’est permis de commenter en mention qu’elle en fait beaucoup trop avec ce tatouage. Ainsi, il est intéressant de constater la perception des amis de X par rapport au comportement de son ex petite ami, qui lui a causé beaucoup de torts, et la justice ne pourra jamais statuer sur cette affaire.