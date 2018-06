France Inter se moquerait-il de PNL ?

A vous de juger...

Vendredi dernier, PNL a fait son grand retour avec un nouveau clip "À l’ammoniaque" qui a beaucoup fait parler de lui sur le net. Une occasion en or pour la radio française, France Inter, qui réagit à cette production sur son émission : Capture d’écrans.

Mais, cette réaction a dérangé les auditeurs, qui trouvent certaines remarques déplacées et irrespectueuses. Les animateurs de Capture d’écrans commencent par décrire PNL comme un groupe de jeunes garçons "tout en muscles saillants et aux cheveux longs". Jusqu’ici rien ne dérange. Mais durant la chanson, les animateurs gloussent et expliquent "qu’ils ne comprennent rien".

Le sourire aux lèvres, ils déclarent que "la majorité des français n’ont sans doute jamais entendu parler de ce groupe". La réaction des animateurs reste la même en entendant "Le monde ou rien".

Ils comparent le succès de PNL a celui de Maître Gims, mais le qualifie de "non mérité" par rapport à l’interprète de "Sapés comme jamais". Les seuls commentaires sont des fans en colère. Affaire à suivre...