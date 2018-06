Les figures de style du rap regroupés dans un ouvrage !

90 rappeurs et 70 auteurs classiques au programme...

"Figures de style : De La Fontaine à Booba", c’est le nouveau livre de Valentin Martinie. Si ç la base il s’agissait d’une pièce de théâtre que l’on pouvait découvrir au théâtre de poche, l’œuvre est en effet disponible sous une toute autre forme.

"Est-ce que La Fontaine a du flow ? Peut-on rapper une fable ? Le Rap est-il une forme de poésie ? Est-ce que Booba vaut Baudelaire ?"

Telles sont les préoccupations de Valentin Martinie, co-auteur du spectacle et du livre qui suit donc. Si le rap et ses textes ne le laissent pas indifférent, il a décidé de retranscrire 60 figures de style accompagnés de 120 exemples et même de 60 exercices pour s’entraîner !

Au programme, 90 rappeurs et 70 auteurs classiques cités. Un bon combo qui devrait ravir tout amateur de rap et même peut-être en convaincre d’autres…

6 euros, c’est le prix de l’objet qui se voit accordé de multiples louanges sur sa quatrième de couverture.