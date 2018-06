Lil Uzi Vert veut rendre hommage à XXXTentacion !

Il fait appel aux stars...

Il y a dix jours, la mort de XXXTentacion bouleversait le net. Encore très touché par cette fin inattendue, beaucoup de rappeurs et chanteurs ont montré leur soutien à la famille de X… Mais, ce matin, Lil Uzi Vert a pris les choses en main !

Sur twitter, le jeune rappeur a demandé l’aide des célébrités pour créer une fondation en l’honneur de XXXTentacion. L’argent recueilli aidera sa famille, et son future enfant, à vivre confortablement.

Il déclare "On peut s’acheter des chaînes, des montres et des voitures… On peut aussi faire un don et montrer notre soutien".

Suite à ce tweet, beaucoup de célébrités comme Nicki Minaj et K Camp ont répondu à Lil Uzi Vert et ont proposé leur aide.

"Je veux que toutes les célébrités aident cette famille même si elles n’étaient pas en bonnes relations avec X. Moi, je le ferais pour vous.", Lil Uzi Vert.