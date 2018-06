Quand T.I et Eddie Murphy se rejoignent dans un programme Netflix !

T.I + Eddie Murphy + Netflix

T.I souhaiterait poursuivre sa carrière dans le cinéma, et cela pourrait se traduire par une collaboration cinématographique avec Eddie Murphy, dans les mois à venir. En effet, l'équipe du film Ant-Man serait actuellement en pourparlers avec le rappeur américain concernant un éventuel rôle dans cette production.

Concernant le synopsis du film, il s'agit d'une biographie du comédien et producteur de film Rudy Ray Moore. Ainsi, sa vie est mise en images durant tout le film et un deuxième volet serait en préparation et T.I collerait idéalement au profil recherché pour devenir acteur du film, sans que plus de précision n'ait été donné concernant ledit rôle.

Toutefois, il faut préciser que Rudy Ray Moore est considéré comme le parrain du rap, pour son utilisation excessive des rimes, qui contenait notamment de nombreuses références à divers actes et pratiques sexuelles. En somme, nous retrouvons dans son phasé, certaines expressions graveleuses. Au vu de la notoriété acquise par Rudy Ray Moore, cela lui a permis d'autofinancer son propre biopic.

Des rumeurs disent que T.I jouerait le rôle d'un producteur dans ce film, qui est en cours de réalisation et dont la sortie est prévue pour le courant de l'année 2019.