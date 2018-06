Quand 21 Savage donne des conseils sur la vie !

L'exemple 21.

Fort du succès d'estime autour de ses différents projets ayant vu le jour, et essentiellement le succès commercial de son single "Rockstar" en collaboration avec Post Malone, 21 Savage a de nombreux conseils à prodiguer sur la gestion du succès et de façon plus générale sur la vie.

Toutefois, ce côté moralisateur, 21 Savage ne l'a pas uniquement grâce à sa notoriété, c'est également dû à l'éducation sévère qu'il a reçue de ses parents, et par la force des choses le rappeur américain a envie de transmettre à son public l'ensemble des sentiments évoqués précédemment.

C'est sur Instagram Live que 21 Savage a tenu à s'exprimer sur les conseils à donner mais également sur le fait que ce soit devenu une superstar, et de nombreuses personnes convoitent sa richesse, et ce qui en découle. Ainsi, le rappeur américain a évoqué la situation où quelqu'un essaierait de s'en prendre à lui, en disant que si la situation est dangereuse, il ne faut pas se battre inutilement, il faut se protéger et abandonner.

21 Savage précise que c'est un conseil de sa mère, et qu'il faut avant tout éviter ce genre de situation. En parallèle, l'artiste américain a informé qu'il ne portait plus de bijoux tape à l'oeil par conséquent. Une solution comme une autre, semblant plus que raisonnable.