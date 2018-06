Childish Gambino accusé de plagiat !

Une nouvelle surprenante...

Childish Gambino, l’auteur à succès de "This is America" est accusé d’avoir plagié le concept et le beat de son single ! En 2016, Jase Harley avait réalisé un son très similaire à celui de l’artiste, "American Pharaoh". Le plus troublant : les deux chansons portent le même message.

Harley a déclaré sur son Instagram que Gambino a bien plus de visibilité que lui et que le message est mieux transmis. Il pense qu’il ne faut pas s’attarder sur les ressemblances des deux morceaux, mais sur les inégalités des communautés dans le monde.

Hier, le manager de Childish Gambino s’est exprimé lui aussi. Il affirme aux internautes que l’écriture de "This is America" remonte à il y a trois ans et qu’il ne peut pas s’agir d’un plagiat ou d’un vol. Il termine son apparition en insultant les responsables de cette rumeur.

Le single de Childish Gambino a quand même été certifié platine et a été vu 300 millions de fois sur YouTube !

Et la victime dans tout ça ? Jase Harley se porte très bien, il admet même être flatté d’avoir servi d’inspiration à Childish Gambino.