Quand Lil Yachty met en place un mémorial de XXXTentacion !

Une légende s'en est allée.

Lil Yachty avait annoncé qu'il devait sortir un nouveau morceau intitulé "Wombo", ce lundi soir, mais à l'occasion d'un concert qui se tenait à Atlanta, dans son fief d'origine, ce même Yachty a décidé de rendre hommage à XXXTentacion, le temps d'un show. En effet, Lil Yachty a décidé de transformer la scène en mémorial pour XXXTentacion, dont le décès est intervenu il y a une semaine.

En effet, sur la scène, Lil Yachty a décidé d'interrompre son show afin de faire écouter des morceaux de XXXTentacion, et il y a eu une véritable communion entre l'artiste originaire d'Atlanta et son public. Toutefois, il faut préciser que Yachty avait prévu de jouer seulement deux morceaux de X et il s'est finalement retrouvé à en faire neuf, en totale improvisation.

Par la suite, une centaine de fans s'est retrouvée à sortir de la zone réservée au public afin de rendre un hommage collectif à XXXTentacion, montrant que sa mort a eu un impact à la fois auprès du public mais également auprès des artistes. Néanmoins, ce phénomène s'est répandu sur l'ensemble du territoire américain car d'autres américains ont également mis en place ce genre de cérémonie sur scène afin de rendre un dernier hommage au rappeur décédé.

Lil Yachty s'est également fendu d'un discours à la fin du concert, en étant très moralisateur et en évoquant le fait de toujours prendre des décisions réfléchis et de prendre conscience de chacun de ses actes. Il semblerait que la mort de X ait malheureusement eu le mérite d'éveiller certaines consciences.