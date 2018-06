PNL sur M6 !

Ademo et N.O.S au JT, ça donne ça...

"Chacun de leur clip est un événement… le groupe de rap PNL fait son retour après un an de silence"

Il y a quelques jours, PNL a fait son grand retour, et le moins que l’on puisse dire et que ça n’est pas passé inaperçu.

Avec leur clip "A l’ammoniaque", Ademo et N.O.S ont mis fin à plusieurs mois d’attentes durant lesquels leurs supporters n’ont cessé d’essayer de trouver des indices pour enfin pouvoir écouter de nouvelles réalisations du duo.

Premier extrait de leur album qui verra bientôt le jour, le titre a eu un succès fou avec un cumule de plus de 10 000 000 de vues en seulement quatre jour. Un score pour le moins spectaculaire.

Si leur prestation a fait couler beaucoup d’encre, elle leur a value également un passage dans le 12 45 sur M6 hier. Relayé sur la chaîne Youtube "The QLF Info", le reportage met en avant les deux frères et leurs choix esthétiques remarqués et remarquables. En dehors de leur musique planante et de leurs paroles mélancoliques, c’est en effet un clip aux allures de véritable œuvre cinématographique que PNL nous a donné à voir.

Toujours pas décidés à prendre la parole publiquement dans les médias, les deux rappeurs devrait nous révéler le deuxième extrait de leur projet prochainement.

Restez bien à l’affut !