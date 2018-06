Le nouvel album de Drake attire l’attention !

Plus que trois jours d’attente…

Lundi soir, Drake a posté une vidéo sur son compte Instagram : la bande-annonce de son prochain album, "Scorpion" !

Pour seule explication, il a mis en description un emoji scorpion. Alors que l’album doit sortir dans trois jours, des panneaux annonçant ce nouvel album sont affichés partout dans Toronto, la ville natale de Drake et dans les régions les plus populaires d’Amérique du Nord. De quoi faire de l’ombre au plus grands…

Et quoi de mieux qu’un panneau publicitaire géant pour clasher un égocentrique influent ? Au milieu des buildings de Time Square, on peut retrouver une citation de Drake : "La Fashion Week est plus ton domaine que le mien". Une remarque évidente à l’attention de Kanye West, le créateur à succès de la marque Yeezy.

Avec des titres comme "God’s Plan" et "Nice For What", cet album promet d’être un succès !