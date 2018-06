Kim Kardashian et Kanye West se sont séparés de leur villa de rêve !

Et ils ont empoché une très belle somme...

10 000 mètres carrés, c'est la dimension de la maison de Kim Kardashian et Kanye West. Le couple de stars a acheté cette villa en 2013, dans le quartier de Bel-air à Los Angeles. Depuis, Kim et Kanye ont complètement changé l'aspect du lieu, et pour cause.

De longs mois de travaux ont eu lieu, et la maison est devenue extrêmement épurée, entièrement blanche et avec de nombreuses baies vitrées. Un choix moderne et esthétique.

Pourtant, les artistes ont décidés de mettre en vente leur bien. Il y a quelques mois, la milliardaire ukrainienne Marina Acton se faisait une joie de l'acheter pour la maudique somme de 17,8 millions de dollars.

Par la même occasion, cette dernière a également noué une amitié avec la propriétaire de la maison. On vous laisse découvrir les photos de cette pépite...