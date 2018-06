Cardi B et Offset se seraient mariés !

En catimini...

Dimanche soir se tenait la cérémonie des BET Awards, aux Etats-Unis, et à cette occasion, de nombreux artistes étaient présents, à l’instar des Migos, et plus précisément d’Offset.

En effet, cette année, le trio américain s’est fait remarquer grâce à la sortie de « Culture 2 », réalisant une année 2018, dans la lignée de 2017, en confirmant leur statut de tête d’affiche américaine avec leurs différents tubes.

Ainsi, les Migos sont montés sur scène pour récupérer leur récompense de meilleur groupe, et durant l’allocution, Offset a remercié l’ensemble des personnes ayant participé au projet et notamment sa compagne Cardi-B.

Cependant, il y a eu un léger imbroglio étant donné qu’Offset a parlé de Cardi-B en disant ma femme, laissant penser qu’ils s’étaient mariés en cachette, ou du moins sans l’annoncer auprès du grand public. Toutefois, connaissant Offset, il semblerait étonnant que le mariage n’ait pas été annoncé en grandes pompes et absolument pas médiatisé.

Pour le moment, rien n’a encore été officialisé concernant leur union, mais ils ont tout de même révélé que Cardi-B était enceinte. Reste à voir, s’ils surmédiatiseront leur enfant, à l’instar de DJ Khaled, c’est LA grande interrogation.