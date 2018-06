Kanye West revient sur ses propos au sujet de l'esclavage !

Une polémique qui refait surface...

Il y a quelques mois, Kanye West créait une grosse polémique suite à des propos limites qu’il a tenu sur l’esclavage.

"Quand tu entends que l'esclavage a duré 400 ans. 400 ans ? Ça ressemble à un choix !"

Si ces phrases en ont choqué plus d’un, l’artiste a décidé de revenir dessus lors d’une interview accordée au média New York Times. La motivation semblait bonne, mais Yeezus s’est malheureusement encore plus enfoncé en tentant de se justifier :

"J’ai dit que l’idée de rester sur quelque chose durant 400 ans ressemble à un choix de mon point de vue, je n’ai jamais dit que c’était un choix. Je n’ai jamais dit que l’esclavage en tant que tel - être emprisonné par des chaînes - était un choix. C’est pour cela que j’ai fait le parallèle entre 400 ans d’esclavage et le principe de prison mentale. Si vous regardez la vidéo, vous vous rendrez compte que mon esprit fonctionne comme cela."

Avec son récent soutient à D. Trump également, il semblerait que Kanye West soit de plus en plus mal vu de ses supporters, du moins sur ses opinions politiques et morales. Même sa femme Kim Kardashian l’a contredit à plusieurs reprises.

On vous remet la vidéo en question…