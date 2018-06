Quand 50 Cent fait preuve d'une grande générosité !

Entre deux clashs.

Il y a quelques mois, 50 Cent déclarait ne plus avoir d'argent et ne plus réussir à subvenir à ses besoins. Bien que cela laissait dubitatif de nombreuses personnes au vu de l'argent amassé par l'artiste américain durant toute sa carrière, diverses théories avaient évoqué l'envie de Fifty d'échapper à certaines autorités financières et surtout éviter de rembourser certaines dettes.

Cependant, très récemment, Fifty avait démenti ces rumeurs en disant qu'il n'était pas fauché, en révélant certains de ses investissement, notamment dans le bitcoin et dans le cognac, soit un marché en plein développement et un autre qui ne connaît pas la crise, au vu de sa reconnaissance à l'échelle mondiale.

Récemment, 50 Cent a fait preuve d'un élan de générosité en allant au restaurant, un acte banal dont l'enseigne se rappellera. En effet, au moment de payer sa commande, le rappeur suscité devait régler 50 dollars mais il a préféré donner une somme bien supérieure à celle qui était due. Fifty a préféré donné un chèque de 3000 dollars, laissant un pourboire plus que généreux, montrant définitivement que le membre du G-Unit est tout sauf à plaindre, financièrement.

Quant à la sortie de ses projets à venir, rien a été annoncé, mais il y a fort à parier que du nouveau contenu voit le jour incessamment sous peu pour Fifty qui annonce leurs sorties depuis un certain temps!