Childish Gambino annonce une grosse date à Paris !

Un concert unique dans notre capitale...

Après avoir enflammé la toile avec son titre "This Is America" le mois dernier, Childish Gambino continue de faire parler de lui, et pas n’importe comment.

De son vrai nom Donald Glover, l’artiste vient d’annoncer une tournée européenne. "This is America Tour" se déroulera donc très prochainement, et avec des artistes de renoms : Rae Sremmurd et Vince Staples.

Pour les parisiens, très bonne nouvelle. Childish Gambino sera de passage dans la capitale pour une date unique : le 30 octobre prochain au Zéntith de La Villette !

Si aux dernières nouvelles le rappeur avait prévu de tirer sa révérence, il semblerait que ce ne soit pas le cas, ou du moins pas maintenant.

Pour ceux qui voudraient le voir en live, les places risquent de s’écouler très rapidement. La billetterie sera ouverte au public le 29 juin prochain, soyez prêts !