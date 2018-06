Une Rihanna arrêtée à Beverly Hills ?

La chanteuse ne passe pas inaperçue...

En plein cœur de Beverly Hills, une jeune femme a été arrêtée pour intrusion dans une pharmacie américaine, "Rite Aid", et elle n’avait pas ses papiers d’identité sûr elle. Jusqu’ici tout va bien.

Cependant, la jeune femme s’est présentée sous le nom de Robyn Rihanna Fenty, le nom complet de Rihanna, et a déclaré être née le 20 février 1986. Pas de chance pour elle, Rihanna est bien née le 20 février, mais celui de l’année 1988 et non de 1986…

On espère que Rihanna n’a pas eu de problèmes avec la justice. Quant à la vraie Rihanna, elle s’amuse beaucoup aux côtés d’A$AP Rocky. Vous la retrouverez dans le nouveau film "Ocean's 8" (déjà disponible dans les salles obsures), où elle incarne Nine Ball, en compagnie de Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett et Carl Reiner.