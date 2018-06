Drake VS Kanye West : un nouveau clash ?

Une pique pour le moins remarquable...

Alors que "Scorpion", le nouvel album de Drake verra le jour le 29 juin prochain, la campagne de communication est lancée, et elle fait déjà beaucoup de bruit.

C’est en effet à Time Square que l'artiste a investi dans de grands panneaux publicitaires. Sur l’un d’entre eux, on peut lire la phrase suivante : "Fashion week is more your thing than mine", ce qui signifie : "La Fashion week est plus ton truc que le mien".

Une référence directe et évidente à Kanye West dont on connait le goût prononcé pour la mode. Encore présent la semaine dernière à la Fashion Week, le créateur de la marque Yeezy se voit donc recevoir une pique, et pas des moindres.

Lorsque l’on sait que Kanye West est très proche de Pusha-T, cette guerre semble s’inscrire dans la suite logique des événements. C’est en effet d’un gros clash avec ce dernier que Drake vient de sortir. Dans son album "Daytona", le rappeur n’avait pas mâché ses mots à propos de l’auteur de "God’s Plan".

Yeezus réagira -t-il à cette offense ?

La suite au prochain épisode...