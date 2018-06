Maître Gims annonce un featuring avec Rihanna !

Cela fait plusieurs semaines que la rumeur court, et elle vient d’être confirmée. Maître Gims va faire un featuring avec une des chanteuses les plus adulées de notre époque, Rihanna. Si l’annonce fait l’effet d’une bombe, elle a été déclarée par une des plus proches collaboratrices de la barbadienne.



"Le featuring entre @maitregims & @badgalriri s'appelle Fuentes. J'ai vu beaucoup de magazines et de blogs français écrire et spéculer sur cet exploit après l'avoir publié. J'invite tous les journalistes, les rédacteurs de nouvelles, les blogueurs et les animateurs de talk-show qui veulent obtenir plus d'informations à ce sujet à me contacter par courriel à eshoonnashun@gmail.com. Je partagerai tous les détails que vous aimeriez et en partagerai beaucoup plus. Contactez-moi et je serai à Paris la semaine prochaine pour des interviews."