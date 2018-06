French Montana vend sa maison pour 1,4 millions de dollars !

Une vraie petite pépite...

French Montana se débarrasse de sa maison du New Jersey. Sans le berceau du canton de Pequannock, à environ 25 kilomètres de New York, la villa est sur le marché pour 1,4 millions de dollars.

L'endroit est gigantesque .. 6 134 mètres carrés avec 6 chambres et 5 salles de bains. Il y a aussi un studio d'enregistrement adjacent à un théâtre et un bar au troisième étage. Le domaine dispose d'une cour bien entretenue avec une piscine et un terrain de basket.

Récemment, French Montana a acheté la maison de Selena Gomez à Calabasas, il est donc possible qu'il s'enracine définitivement sur la côte ouest…

On vous laisse découvrir les photos, et si vous n’avez pas encore écouté son dernier titre, "Welcome to the party"avec Diplo et Lil Pump, ça se passe par ici !