Le présumé assassin d'XXXTentacion a été arrêté !

Dredrick D. Williams pourrait être le meurtrier...

C’est lors d’une cérémonie en mémoire d’XXXTentacion, qui a tragiquement perdu la vie dans la nuit de lundi dernier, que la nouvelle a été dévoilée. La police qui enquête sur le meurtre du jeune artiste est venue prévenir la mère du jeune homme qu’un suspect venait d’être arrêté.

Nommé Dedrick D. Williams, l’homme est soupçonné sérieusement par le shérif du comté de Broward qui l’a placé en détention mercredi soir et l’a rentenu pour meurtre au premier degré. Déjà arrêté à plusieurs reprises pour possession de cocaïne et d’armes mais aussi pour violence conjugale et menaces avec arme à feu, le présumé meurtrier devra se justifier ces jours-ci.

Selon les enquêteurs, le jeune Dedrick D. Williams aurait tué XXXTentacion de sang-froid, dans le seul but de lui voler son sac Louis Vuitton.

Pour le moment, nous n’en savons pas plus.

Une affaire à suivre de près…