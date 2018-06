Le D et Nyda mettent le ''Fuego'' pour le 50K !

Découvrez le nouveau clip de Le D : Fuego feat. Nyda, extrait de la compilation "Game Over" déjà disponible

Il y a quelques mois était sortie la compilation "Game Over" des studios 50K, sur laquelle un panel d'artistes divers et variés a été convié à poser sur le projet, allant de Gradur à Niska, en passant par Soolking, Keblack, YL, Hornet la Frappe, mais également Le D et Nyda.

Sur une collaboration intitulée "Fuego", Le D et Nyda ont mélangé leurs univers afin de proposer un banger calibré pour les clubs, et duquel les deux artistes ont montré qu'ils étaient capables de proposer des morceaux plus ouverts, tout en conservant leur ADN propre.

Encore une fois, l'un des objectifs de cette compilation était de proposer des collaborations sortant du lot et qui n'avaient jamais été faite auparavant. "Fuego" s'inscrit donc totalement dans cette ligne directrice, tout en permettant de donner de l'exposition à des artistes tels que Le D et Nyda.

Le projet "Game Over" est une franche réussite aussi bien commercialement qu'en termes d'engouement puisqu'un Olympia a été annoncé pour le mois de décembre et il y a fort à parier que cela sera un grand plateau d'artistes, réunissant l'ensemble du rap français !