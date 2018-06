Les ventes d'XXXTentacion ont complètement explosé !

Le rappeur au centre des préoccupations...

Après qu’XXXTentacion a tragiquement perdu la vie hier, le rappeur se retrouve au centre des préoccupations, et pour cause. A seulement 20 ans, l’artiste représentait et portait une nouvelle vague de rap aux Etats-Unis.

Assassiné alors qu’il était à bord de sa voiture, le rappeur s’est fait tirer une balle dans la tête. Un événement qui donne froid dans le dos.

Si beaucoup d’internautes mais aussi de personnalités comme Kanye West ont réagi sur les réseaux sociaux, sa copine a également poussé son coup de gueule après sa surmédiatisation.

Malheureusement, comme pour beaucoup d’artistes, les ventes d’XXXTentacion connaissent une ascension spectaculaire depuis son départ. Son premier album intitulé "17" ainsi que le dernier, "?" sont désormais passé en premières places des meilleures ventes de musique digitale.

Son morceau "Sad" est aussi en tête sur iTunes. Selon le site Billboard, la totalité de se ventes ont augmentés de 1603 % au total…