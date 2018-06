PNL annonce un nouveau clip !

Une révélation de taille...

Il y a deux jours, le duo incontournable annonçait officiellement son retour sur les réseaux. Avec une publication sur laquelle on pouvait lire "Ça recommence", PNL a créé un engouement important, et pour cause. Ademo et N.O.S de font attendre depuis "Dans la légende", leur opus paru en 2016.

Si beaucoup de rumeurs et de suppositions se créent autour de ce qu’ils nous préparent, le groupe s’est décidé à nous en dire un peu plus. Il y a quelques heures, sur leur compte Instagram, on découvrait qu’ils ont prévu de nous révéler un clip ce vendredi.

Seulement deux jours nous séparent de cette date à laquelle nous pourrons découvrir enfin ce que PNL nous réserve. Pour le moment, nous ne savons ni le nom du titre, ni de quoi il s'agira. Mais qui sait, ils se décideront peut-être, par la même occasion, à nous parler d’un potentiel opus.

A suivre…