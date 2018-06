Quand Smokepurpp évoque ses modèles dans la musique !

Pour découvrir cette future star du rap américain.

Faisant partie de la liste des Freshmen de l'année 2018, Smokepurpp est l'un des rappeurs américains ayant l'un des plus gros potentiels, en termes de technique et de maîtriste artistique.

Ainsi, Smokepurpp est l'un des rookies les plus surveillés par les médias et les personnes de l'industrie, et auprès du magazine XXL (qui sélectionne chaque année la lsite des Freshmen) ce même Smokepurpp a décidé de revenir sur l'engouement autour de sa personne et sa situation actuelle.

Il fait notamment référence dans cet entretien, à sa région d'origine, la Floride, sans laquelle il ne serait pas le même artiste, selon ses dires. En effet, Smokepurpp décrit cette région comme un endroit où la fête se fait en abondance, et c'est pour cette raison que de nombreuses ambiances festives se retrouvent dans ses projets divers et variés.

En parallèle, Smokepurpp a également révélé ses trois influences majeiures dans le rap, qui sont 50 Cent, Gucci Mane et Chief Keef, soit trois rappeurs ayant brillé à des moments différents mais qu'il a tous connu en tant qu'auditeur, montrant que ces noms sont logiques.

Pour finir sur ses projets à venir, Smokepurpp a annoncé qu'il rapperait incessamment sous peu avec Lil Pump et BlocBoy JB, soit deux grands artistes en devenir à l'instar du rappeur originaire de Miami.