Jimmy Wopo a été abattu !

Encore un événement tragique...

Alors que l’on vient d’apprendre la terrible nouvelle à propos de la mort d’XXXTentacion, un autre rappeur a lui aussi perdu la vie cette nuit. Jimmy Wopo est décédé dans une fusillade à Pittsburg, en Pennsylvanie.

Agé seulement de 21 ans, le rappeur de son vrai nom Travon Smart était déjà grandement reconnu dans le milieu. Wiz Khalifa et 21 Savage ainsi que d'autres talents ont d’ailleurs collaborés avec lui. Ses quatre projets sortis, à savoir "Woponese", "Jordan Kobe", "Back Against The Wall" ; ont aussi rencontrés un grand succès.

Jimmy Wopo était en train de travailler de sur deux nouveaux opus quand cet événement tragique est survenu. Au volant de sa voiture en compagnie d’un ami, l’artiste s’est fait tirer dessus. S’il n’a pas survécu à ses blessures après avoir été transféré à l’hôpital, son ami, lui, est actuellement dans un état stable. Il témoigne :

"J’ai perdu mon frère aujourd'hui et c'est le pire sentiment du monde. Il était destiné à la grandeur et il voulait le meilleur pour ses amis, sa famille et sa communauté. Nous avons perdu une grande personne aujourd'hui, mais sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que sa mémoire vive toujours. Je t'aime Bro' #LongLiveWopo"

Ce 19 juin restera gravé dans nos mémoires…