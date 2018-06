Sur les réseaux, on cherche les responsables de la mort d'XXXTentacion !

Alors que tout le monde parle de la terrible nouvelle à propos de la mort d’XXXTentacion, tout le monde se demande qui a pu commettre un tel acte, et chacun y va de ses conclusions.

Si la police est sur le coup bien évidemment, certains ont également réagi sur twitter. Une publication particulièrement nous a mis la puce à l’oreille. Il s’agit de celle d'un certain "BXING".

"Vous allez me prendre pour un fou mais j’ai fait des recherches sur le soi-disant « soldier kidd », je me suis appuyé sur les recherches qui ont été faites par la commu et trop de choses coïncident comme par exemple l’heure où ils sont dans le restaurant ~1-2pm donc"