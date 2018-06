MHD annonce un nouvel album et dévoile un nouveau clip !

Que des bonnes nouvelles pour le petit prince de l'afrotrap...

Tout s’accélère pour MHD. Alors que nous vous annoncions récemment qu’il se lançait dans le cinéma en tant que coproducteur, l’artiste continue dans sa lancée.

Si l’on peut constater que le rappeur vient d’obtenir un disque de platine à l’export (à l’international) avec son tout premier album, il continue de nous annoncer des bonnes nouvelles, à notre plus grand plaisir.

"19", ce sera le nom de son prochain opus, et il faut dire que ce nombre est très symbolique pour lui. C’est en effet dans le 19ème arrondissement de Paris qu’MHD a grandi, et le nom de son premier groupe n’est autre que "1.9 réseaux". Quoi de plus logique que de dévoiler le projet le 9/09 ?

En attendant le 9 septembre prochain donc, l’artiste ne nous a pas laissé sans rien. Il vient de nous révéler un nouveau clip : "Bodyguard". Une vidéo qui nous rappelle à quel point MHD entretient une relation privilégiée avec ses fans. Pour rappel, ce titre n’était qu’un simple gimmick sur les réseaux à la base. La séquence a tellement plu à ses supporters qu’ils lui ont réclammé le morceau et le visuel avec insistance.

On vous laisse découvrir ça. Et si vous voulez voir le rappeur en live, il repartira en tournée à compter du 22 juin en Afrique, aux Etats-Unis mais aussi en Europe. Pour les parisiens, ça se passera le 29 mars 2019 à l’Accorhotels Arena !

Soyez prêts…