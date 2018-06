Quand Jay-Z répond à ses détracteurs sur ''Heard About Us'' !

La réponse tant attendue.

Ce week-end, les fans de Jay-Z et Beyoncé ont eu l’heureuse surprise d’apprendre que le couple sortait un album commun intitulé « Everything is Love », et promotionné avec le clip « The Carter » qui a été réalisé au Musée du Louvre.

Toutefois, dans ce projet, Jay-Z en a profite pour faire taire certaines critiques voire certains propos qui ne l’ont pas mis en valeur. C’est dans le titre « Heard About Us » que Jay-Z se livre, et adresse une phase ambigüe à Kanye West, du moins elle semble lui être adressée.

En effet, sans prononcer de nom, Jay-Z dit « Nous ne sommes plus censés être amis », laissant penser que les propos à scandales de Yeezy, sur ces derniers mois, ne pouvait pas rester sans réponse pour le mari de Beyoncé.

En parallèle, il y a quelques mois, Jay-Z s’était retrouvé au milieu d’une histoire louche puisqu’une personne dénommée Rymir Satterthwaite déclarait être le fils du rappeur suscité. Il n’y a eu aucune preuve mais sur « Heard About Us », Jay-Z n’a pas hésité à lancer une pique, affirmant que cela était faux et le but était juste de nuire sa carrière.