Quand Soprano éclate les scores !

Bientôt le double diamant...

800 000 disques vendus, c’est ce que vient de faire Soprano avec son dernier album en date, "L’Everest". Sorti en octobre 2016, son cinquième projet solo avait connu directement un très grand succès, et on dirait que ce n’est pas prêt de s’arrêter là. C’est donc un score de folie que l’artiste vient de réaliser avec son opus, l’approchant à grand pas du double disque de diamant.

Si l’on ne peut que souligner l’exploit du rappeur, on attend également avec impatience la sortie de son nouvel album. Intitulé "Phoenix", ce dernier verra le jour le 9 novembre prochain.

Fraichement nommé ambassadeur de l’UNICEF en France, Soprano séduit de plus en plus son public, mais pas que. Considéré comme un véritable personnage à part entière de la culture et de l’entertainment actuels, il continue son chemin avec assurance et toujours sur une pente ascendante.