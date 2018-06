Frank Ocean mis à l'honneur dans une université !

Quand une grande école se penche sur ses œuvres...

"J'ai proposé un cours sur Frank Ocean à l’université de Berkeley et ça a été approuvé ! Très content de l'enseigner à l'automne. Venez-vous inscrire ~ @katonya"

C’est dans la célèbre université de Berkeley, en Californie, que les œuvres de Frank Ocean seront étudiées prochainement, à l'initiative de deux étudiantes qui ont soumis leur proposition à un de leurs professeurs.

Le projet qui a pour appellation le "Brain Like Berkeley" est une véritable chance pour les étudiants puisqu’il leur permet d’animer véritablement des cours, et d’être force de proposition.

"Histoire artistique, percée dans l’industrie, background, influences musicales, identité artistique et la façon dont Frank Ocean traite des concepts sociaux dominants comme la masculinité toxique et la théorie du genre." Voilà ce qui intéresse les jeunes dans les créations de Frank Ocean.

"Nous voulons encourager l’exploration en profondeur de son œuvre artistique, dans les paroles, son univers visuel et ses performances scéniques. Nous espérons garantir un environnement sain dans lequel les étudiants pourront discuter de sa poésie et de sa musique avec sensibilité, respect créatif et ouverture d’esprit."

Artiste complet et plein d’imagination, il a connu un grand succès avec son dernier album en date "Blond". On attend donc avec impatience qu'il dévoile un nouvel opus.

Et bonne nouvelle, pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir assister aux cours, ils seront entièrement disponibles sur internet, et gratuitement !