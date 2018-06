Rich The Kid hospitalisé après une attaque !

Une enquête a été ouverte...

Il y a quelques jours, on découvrait des images de Rich The Kid à l’hôpital et dans un très mauvais état. Selon des sources, la LAPD (Los Angeles Police Department) confirme qu'une enquête a été ouverte pour violation de domicile mais il n'y a pas de suspects ou d'arrestations pour le moment.

Libéré depuis vendredi, Rich the Kid avait été attaqué et volé sous la menace d'une arme à feu à Los Angeles ... et le combat a été si violent qu'il a été envoyé à l’hôpital en urgence.

Des sources proches du rappeur nous apprennent qu'il était chez son amie Tori Brixx jeudi soir lorsque deux hommes masqués sont entrés et ont dérobés de l'argent et des bijoux. Le rappeur a essayé de les repousser avant que trois autres hommes entrent dans la maison en brandissant des armes.

Pour le moment nous n’avons pas plus d’information sur cette histoire. Le plus important est que tout le monde s’en sorte bien.

Une affaire à suivre…