PNL, le grand retour !

Une grande nouvelle pour le duo...

Alors que le fameux duo nous laisse sans nouvelles depuis plusieurs mois, on avait pu constater qu’ils étaient remontés sur scène dans le cadre du festival de Cannes à nôtre plus grand plaisir. Si de nombreuses rumeurs fusent à leur propos, PNL se décide enfin à annoncer du concret.

C’est sur leur réseaux sociaux qu’Ademo et N.O.S ont publié une image sur laquelle on peut lire "Ça recommence". Un message clair et direct. Très reconnus et appréciés par leur public depuis leur album "Dans la légende" parue en septembre 2016, les frères sont atendus au tournant.

Cette publication a donc créé un énorme engouement et a été retweetée plus de 47 000 fois. Une réaction attendue lorsque l’on sait que les deux artistes ne se sont pas prononcés publiquement depuis bien longtemps.

Pour le moment, nous ne savons pas du tout ce que PNL nous prépare, mais on peut être sûrs qu’il nous dévoilera des nouveautés prochainement.

Restez bien connectés…