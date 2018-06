Beyoncé et Jay-Z dévoilent un nouvel album et un nouveau clip !

Un surprise qui fait l'effet d'une bombe...

9 morceaux, c’est ce que Jay-Z et Beyoncé viennent de révéler par surprise ! Alors que le couple de stars était de passage sur Paris récemment et que l’on commençait à se poser quelques questions, ils nous préparaient en effet quelque chose, et c’est grandiose.

Pour accompagner leur nouveau projet "Everything is love", le duo vient également de dévoiler un clip complètement explosif : "APES**T". Tourné au Musée du Louvre, ce dernier met en scène Jay-Z en Beyoncé dans des habits plus beaux les uns que les autres, au milieu de salles d’exposition sublimes et de clichés de qualité. Accompagné de danseurs avec des chorégraphies très travaillées et stylisées, les artistes nous donnent à voir certainement un des plus beaux clips de leurs carrières.

Truffée de références historiques et esthétiques, la vidéo commence et se termine par un plan sur la célèbre "Joconde" de Léonard de Vinci; à l'instar de la cover de l'opus.

Pour écouter leur premier album commun, il faut bien sûr se rendre sur la plateforme de streaming Tidal. Et si vous voulez les voir en live, Beyoncé et Jay-Z se produiront au Stade de France les 14 et 15 juillet prochain !