Kanye West fait une entrée fracassante dans le Billboard !

L'une des plus belles performances de sa carrière.

Il y a deux semaines, Kanye West sortait le premier projet d'une longue série avec "YE", qui a rencontré un grand succès commercial. En effet, pour la première fois de sa carrière, l'artiste américain a réussi à hisser l'un de ses projets à la première place du Billboard Hot 100, montrant ainsi que la qualité du projet a parlé à un large public.

Cela prouve que la communication de Kanye West, sur ces derniers mois, entre ses propos polémiques et le développement de son business dans le monde de la mode, a permis de créer une attente et un engouement qui n'avaient jamais été atteints dans sa carrière jusqu'à présent.

Toutefois, cela semble être le point de départ de son ascension commerciale puisque la semaine dernière était également sorti son projet tant attendu avec Kid Cudi "Kids See Ghost", qui était un projet attendu depuis le temps et surtout de par la proximité entre leurs univers artistiques.

Pour le moment, les chiffres de ventes n'ont pas encore été révélés mais il y a fort à parier que cet album rencontre à son tour un succès commercial plus que certain. En parallèle, Kanye West a également annoncé que d'autres projets étaient en préparation, prouvant qu'il était dans la forme de sa vie, en termes de productivité, qui lui amènera éventuellement un succès commercial sur le long terme, marquant un peu plus l'histoire.