La collaboration tant attendue entre Drake, 2 Chainz et Quavo a vu le jour !

Enfin!

Depuis quelques mois, cette collaboration était attendue puisque de nombreuses rumeurs évoquaient son existence. Toutefois, c'est désormais une réalité puisque le morceau "Bigger Than You" a été mis en ligne sur YouTube.

C'est 2Chainz qui est à l'initiative de ce morceau, sur lequel trois poids lourds de l'industrie du rap américain sont présents. Il s'agit également du premier extrait de l'EP de ce même 2Chainz, qui s'intitulera "Rap Or Go To The League". Depuis le mois de février, le rappeur précédement cité travaille dessus et normalement le projet aurait dû voir le jour plus tôt.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, préférant donner un avant goût de qualité de son EP avec "Bigger Than You", sur lequel les trois rappeurs excellent, en se baladant sur une production parfaitement ancrée dans l'ère du temps. Ainsi, le titre est un condensé de trois performances techniques de haut niveau, qui souhaitent donner le meilleur d'eux-mêmes.

Il faut également préciser que c'est Murda Beatz qui est à l'origine de la production, montrant une fois de plus son talent par rapport au reste du lot des producteurs américains actuels. La crème de la crème pour une collaboration de grande qualité !