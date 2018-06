Et si Damso s'apprêtait à sortir une nouvelle mixtape ?

"QALF" serait toujours au programme...

Le troisième album de Damso, "Lithopédion", est disponible depuis cette nuit, et on dirait que les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là ! C’est en effet sur Instagram, lors d’un "live", que le rappeur a fait une révélation plutôt surprenante.

La sortie de sa mixtape "QALF" pourrait bien se produire bientôt. Bien sûr, rien est officiel, mais on connait bien le goût pour les nouvelles mystérieuses de Dems, alors tout semble plutôt normal.

Si la mixtape en question est attendue depuis longtemps maintenant, c’est en effet depuis un an environ que l’artiste en parle. C'est sur le titre "Une âme pour deux" extrait de "Batterie Faible" que l'artiste avait évoqué ce sujet, sans pour autant y donner suite.

Lors de son direct sur ses réseaux il y a quelques heures, Damso a dévoilé certains titres inédits, non présents dans "Lithopédion", et qui pourraient bel et bien faire partie du projet qu’il sortira probablement bientôt.

Pour le moment, pas plus d’infos, mais un bon espoir de pouvoir ré écouter un projet de Damso prochainement !

A suivre…