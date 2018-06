Jul est déjà de retour avec un nouvel album !

Sa "retraite" n'aura pas duré longtemps...

En fin d’année dernière, en décembre pour être plus précis, Jul annonçait sa décision de prendre sa retraite et de ne plus faire d’albums à proprement parler. Se consacrer à la production d’autres rappeurs, voilà ce qui le motivait. Moubarak notamment était son petit poulain, et son label "D’Or et de Platine" était devenu sa priorité avant tout.

Si cette nouvelle a désespéré ses nombreux supporters, Jul ne sera pas resté longtemps dans l’ombre. C’est en effet un nouvel album que le marseillais vient d’annoncer officiellement, accompagné de sa tracklist et de son visuel.

Intitulé "Inspi D’ailleurs", l’opus verra le jour le 29 juin prochain, et il faut dire que l’artiste a mis la barre haute niveau featurings. Ce sont en effet des pointures comme Alonzo, Shay, Soprano ou encore Fianso que l’on retrouvera sur le projet qui contient 22 titres. Un beau programme.

En attendant la fin du mois, on vous laisse découvrir la tracklist complète !