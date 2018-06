Quand 6ix9ine se balade en ville avec la petite amie de Chief Keef !

Et s'il n'y avait que cela...

En clash depuis quelques semaines, menant à certaines situations plutôt surprenantes, à l’instar de Chief Keef qui se rend à New York pour trouver 6ix9ine sans résultat concluant. Cependant, cette fois, c’est l’artiste originaire de New-York qui s’est aventuré dans le terrain du rappeur de Chicago.

En effet, 6ix9ine a une fois de plus fait preuve de beaucoup de culot en allant à Chicago mais dans un premier temps, l’artiste américain avait effectué une bonne action en allant nourrir des sans-abris. Mais la seconde action était bien moins caritative puisqu’il s’est pris en photo avec la petite amie de Chief Keef, sur O’Block. Précisons que quelques semaines auparavant, cette méthode avait été employée par 50 Cent avec la petite amie de Rick Ross.

Cependant 6ix9ine va toujours plus loin plus que les autres, et il n’a pas seulement acheté un sac Gucci à la petite amie de Chief Keef puisqu’ils sont également allés à l’hôtel, ensemble, juste après. De ce moment en est sorti une vidéo embrassante où nous pouvons voir 6ix9ine allongé sur un lit avec la femme en question, en train de lui caresser les seins, rien que cela.

Cet affront supplémentaire ne devrait pas rester sans réponse de Chief Keef, qui est connu pour sa tendance à rapidement démarrer au quart de tour, et il y a fort à parier que cela ne soit plus qu’une question de temps avant de voir sa réaction.