Générations vous fait gagner des places pour le Stade de France de Jay-Z et Beyoncé !

Le 15 Juillet 2018 approche.

Existante depuis une dizaine d’années, la chaîne YouTube de Générations s’approche de très près du seuil symbolique des 300 000 abonnés. En proposant toujours plus de contenu, à travers nos formats classiques, interviews et freestyles, nous avons également récemment lancé le contenu viral « En Deuspi », inauguré en grandes pompes par Maître Gims.

Afin de vous remercier de votre soutien et de votre fidélité, et de votre rôle de moteur principal dans le développement de notre plateforme web et de la radio, Générations met en place un jeu concours pour l’un des concerts évènements de l’année.

En effet, Jay-Z et Beyoncé se produiront au Stade de France, le 15 Juillet prochain, pour une date exceptionnelle de leur tournée mondiale : On The Run II.

Pour participer à ce jeu concours permettant de gagner 1 x 2 places, il faudra effectuer uniquement et simplement deux choses :

YouTube de Générations S’abonner à la chaîne

Lâcher en commentaire sous la vidéo de présentation, une punchline de Jay-Z ou Beyoncé

Le tirage au sort s’effectuera entre toutes les personnes ayant lâché un commentaire et s’étant abonnés (ou étant déjà abonnés) à la chaîne Générations. Pour gagner ces deux places, vous savez d'ores et déj) les deux choses qu'ils vous restent à faire !