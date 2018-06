Lil Scrappy en justice après son accident de voiture !

Son ami se retourne contre lui...

On vous en parlait en début de mois, Lil Scrappy a eu un accident de voiture qui l’avait laissé presque inconscient. A ses côtés se tenait son ami "Ca$ino Roulette" qui lui, ne s’en est pas sorti aussi bien. Avec de lourdes blessures, il a même été transférer à l’USI pour se faire soigner.

Il se prépare à poursuivre en justice Lil Scrappy actuellement... Son avocat, Brett L. Schlacter, nous dit que ses blessures ont bouleversés sa vie et qu’il est chanceux d'être en vie. Il accuse donc son ami d’avoir été négligent et imprudent quand il s'est endormi au volant. La vidéo de surveillance de l'accident montre qu’ils ont échappé au pire.

Si Ca$ino Roulette a été pendant 3 jours après l'accident en soins intensifs, il est maintenant rentré chez lui en Caroline du Sud et se repose, côtes cassées, commotion cérébrale, poumons meurtris, foie et reins abimés et a même eu deux interventions majeures pour réparer son gros intestin rompu.

Schlacter soutient que Ca$ino débute une action en justice pour couvrir ses frais médicaux et pour obtenir une indemnisation pour ses blessures qui ont engendrés une perte de salaire importante.

Lil Scrappy nous dit ne pas se souvenir de s'être endormi, mais admet qu'il a trop conduit pendant la journée et qu’il a pu être déconcentré.

