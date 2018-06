Drake annonce la date de sortie de "Scorpion" !

Le rappeur dévoile un clip par la même occasion...

Après avoir enflammé la toile avec son clash avec Pusha-T, Drake fait à nouveau parler de lui, et pour de meilleures raisons cette fois-ci. Annoncé depuis quelques temps maintenant, "Scorpion" se fait de plus en plus attendre. Drake s’est donc enfin décidé à nous en dire plus sur son album en dévoilant pour commencer sa date de sortie.

Le 29 juin sera donc le jour ou son opus verra le jour, comme il l’annonce sur ses réseaux. Pour accompagner cette bonne nouvelle, la sortie d’un nouveau clip. Intitulé "I'm Upset", ce dernier pourrait bien être extrait de son projet, même si ce n’est pas annoncé officiellement.

En attendant de pouvoir découvrir ce qu’il nous prépare, vous pouvez vous ré écouter ses derniers titres probablement extrait également de "Scorpion", à savoir "Nice For What" ou encore "God’s Plan".